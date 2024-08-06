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Yangında yaralandı; 18 ameliyatla yaşama tutundu

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Afyonkarahisar'da çıkan yangında yüzde 40 yanık alan üniversite öğrencisi Burak Öztürk, 18 ayrı ameliyatla yaşama bağlandıktan sonra hastaneden taburcu edildi. Öztürk, hastane sürecini bir kitap haline getirmeyi hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR'da üniversite öğrencisi olan Burak Öztürk'ün (23), 7 ay önce evinde çıkan yangında vücudunun yüzde 40'ı yandı. Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılan Öztürk, bu sürede geçirdiği 18 ayrı ameliyatla yaşama bağlandı. Hastane yönetiminin pasta kesip doğum gününü kutladığı Öztürk, taburcu edildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Burak Öztürk, ocak ayında evinin mutfağında çıkan yangında yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Öztürk'ün vücudunda yüzde 40 oranında yanık olduğu tespit edildi. İlk müdahalesinin ardından Öztürk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada 7 aylık süreçte 18 kez ameliyat olan Öztürk, hayata tutundu. Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Bülent Çağlar Bilgin, Öztürk'ün geçirdiği operasyonlarla sağlığına kavuştuğunu ve fizik tedavisi sürecinin devam edeceğini ifade etti.

HASTANE SÜRECİNİ YAZACAK

Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi, Burak Öztürk'e moral olması için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. 23'üncü yaşını, hastane koridorunda doktor ve çalışanlarla birlikte pasta kesip kutlayan Öztürk, işlemlerinin ardından da taburcu edildi. Öztürk, yanıkların büyük oranda iyileştiğini ve fizik tedaviyle tam olarak iyileşmek istediğini belirterek, hastanede yaşadıklarını da bir kitap haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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