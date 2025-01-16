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Yangında yalnız yaşayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yangında yalnız yaşayan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında 93 yaşındaki Yusuf Gültaş hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen oğlu Ufuk Gültaş hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı adam hayatını kaybetti, eve giren oğlu dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi İbrahim Çavuş Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 5. katında yaşayan Yusuf Gültaş'ın (93) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Babasına akşam yemeğini getiren oğlu Ufuk Gültaş (63), yoğun dumanla karşılaşınca itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri de evlerini tahliye etti.

Babasını kurtarmak için eve giren Ufuk Gültaş, dumandan etkilendi. Gültaş, sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yusuf Gültaş'ın öldüğü belirlendi.

Emekli bekçi olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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