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Yangında Üç Çocuğunu Kaybeden Annenin Adli Kontrolle Serbest Bırakılması

Yangında Üç Çocuğunu Kaybeden Annenin Adli Kontrolle Serbest Bırakılması
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında üç çocuğunu kaybeden Suriye uyruklu anne Hadice M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hadice M, bakım yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evde yaşamını yitiren 3 çocuğun annesi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil evde 22 Ekim'de elektrikli sobadan kaynaklı çıkan yangında üç çocuğunu kaybeden Suriye uyruklu Hadice M, bakım yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

5 aylık hamile olduğu öğrenilen Hadice M, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Mayıs Mahallesi'nde 22 Ekim'de müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıkmıştı. Yangında, Hüseyin (6) ile kız kardeşleri Şam (4) ve Şahad Hüseyin'in (1) yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

3-sayfa Yüreğir Güncel Suriye Yaşam adana

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