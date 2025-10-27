Haberler

Yangında Oğlunu Kaybeden İdare Mahkemesi Başkanı: 'Herşeyi Saklıyorlar'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay, sanıkların adaletin yerini bulmasına engel olduğunu ve olayla ilgili önemli bilgileri gizlediklerini ifade etti. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti ve dava süreci tartışmalara neden oluyor.

YANGINDA OĞLUNU KAYBEDEN İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI: HERŞEYİ SAKLIYORLAR

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının 3'üncü duruşmasında söz verilen, yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Ankara 11'inci İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay, otelin sahibi Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyesi olan eşi ve kızlarının her şeyi gizlemeye çalıştığını söyledi. Gençbay, "Yangın sırasında kapıları çaldılar da mı hafifletici neden oldu ve suç vasfı değişti Emine Mürtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras için? Burada herhangi bir yargılama sürecine yardımları da olmadı. Bırakın yardımı, üstüne her şeyi gizliyorlar. Adaletin yerine gelmesini engelliyorlar. Suç vasfının düşürülmesini bırakın, ağırlaştırılması gerekiyor. Emir Aras olası kasttan yargılanıyor ama yönetim kurulu üyesi eşi Elif Hanım bilinçli taksir. Acaba Emir Aras odadan kaçarken Elif Hanım kapıları çaldı da ben mi görmedim de cezası hafifliyor? Acaba burada etkin pişmanlıktan faydalanma durumu mu var diye düşünüyorum. Suçlama olası kasttan bilinçli taksire düştüğüne göre... Ama savcının, sizin ve bizim çabalarımız olmasa dosya bu aşamaya bile gelmezdi. Her şeyi saklıyorlar, ağızlarını bıçak açmıyor" dedi.

'EMİNE ERGÜL, TORUNUN TABLETİ VE ELBİSELERİ YANDI ÇOK ÜZÜLÜYOR ÇOCUK DEMİŞ'

Gençbay, yaşanan acıyı anlatırken, otelin yönetim kurulu üyesi Emine Ergül ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak, "Biz otele vardığımızda TIR dorselerinin içerisinde 60-70 cenaze vardı. Ben bakamadım içlerine. Emine Hanımlara geçmiş olsuna gidenler anlattı. Emine Hanım demiş ki 'Sorma, bizim torunun tableti ve elbiseleri yandı. Çok üzülüyor çocuk.' Düşünün ki bir insanın bir tablet, bir elbise kadar değeri yok" diye konuştu.

8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT: LİYAKAT OLMADAN OLMAZ

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise davanın 'arınma davaları' olduğunu belirtti. Ülkede liyakatsizlere prim verilmemesi gerektiğini ifade eden Gültekin, "Bizim silkelenmeye ihtiyacımız var ve bu liyakat olmadan olmaz" dedi. Sanıklara da seslenen Gültekin, "78 kişinin canı yakanızda olacak. Ölüm var, ölüm. Hayatınız boyunca hayat süren leş olarak kalacaksınız" diye konuştu. Gültekin, yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelerinin davayı takip etmediğini belirterek, tepki gösterdi.

Savcının mütalaasına katılmadıklarını belirten Gültekin, "Bugün şehri pankartla donattım. Gerçek adalet yerini bulsun, gerekirse kıyamet kopsun. Göz göre göre 78 kişiyi yaktı bu katiller. Kimseyi kurtarmak için bir şey yapmadılar. Hepsi eksiklikleri nasıl kapatırız düşüncesi peşine düşmüşlerdir. Belediye ve İl Özel İdaredeki denetimleri yapanlarla nasıl iş birliği yaparız düşüncesi içerisine girmişlerdir. Savcının esas hakkındaki mütalaasına asla katılmıyoruz. Bu heyet çok iyi yapsın da kötüler bir daha böyle işler yapmasınlar. Böyle çapulcuları bu görevlere getirmesinler. Hukuka örnek teşkil edecek bir karar bekliyoruz" diye konuştu.

Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.