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Aksaray'da Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da bir binanın girişinde çamaşır makinesi ve otomobil lastiklerinin yanması sonucu çıkan yangında, evde mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangını söndürmeye çalışan 16 yaşındaki Ramazan Korkmaz ise elinden yaralandı. Olayda yaralanan diğer 4 kişi hastaneye kaldırıldı ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da bir binanın girişinde çamaşır makinesi ve otomobil lastiklerinin yanması sonucu çıkan yangında evde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 kişi ise onları kurtarmak isterken elinden yaralandı.

Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Binanın merdiven boşluğunda bulunan çamaşır makinesiyle otomobil lastikleri henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Bina dumanla dolarken, dairede oturanlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 5 kişi dumandan etkilenirken, binanın giriş kapısını açıp mahsur kalanları kurtarmak isteyen Ramazan Korkmaz (16) camı kırıp kapıyı açmak isterken elinden yaralandı.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan kişileri kurtardı. Korkmaz ile Seda Atçeken (34), Dönüş Gevenç (34) ve İlayda Çakır (12) ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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