YANGINDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

BATMAN'da metruk bir binada çıkan yangında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi 2501'inci sokakta bulunan metruk bir binada meydana geldi. Binanın ikinci katından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almaya başlarken, içeride bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti. Mahsur kalan köpeği dumandan ve alevlerden etkilenmeden güvenli alana çıkaran ekipler, daha sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin ilk incelemesinde, yangının ısınmak amacıyla kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakılan ateş sonucu çıktığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)