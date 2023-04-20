YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN, İKİNCİ KAT BALKONUNDAN MERDİVENLE KURTARILDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ik katlı evde çıkan yangında mahsur kalan 64 yaşındaki Havva Oflucuoğlu, itfaiye ekiplerince balkondan merdivenle kurtarıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Çiğdem Sokak'ta bulunan Havva Oflucuoğlu'na ait 2 katlı evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdikten sonra alevlere müdahale ederek, evde bulunan Havva Oflucuoğlu'na ulaşmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkona çıkarak yardım bekleyen Oflucuoğlu'nu merdiven yardımıyla kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Havva Oflucuoğlu, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye görevlilerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.Tedavi altına alınan Oflucuoğlu'nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.