Şanlıurfa'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında yaklaşık 30 dakika mahsur kalan anne ve çocuğu ekiplerin yoğun çabası ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Yangında mahsur kalan anne ve çocuğunu ekipler kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında yaklaşık 30 dakika mahsur kalan anne ve çocuğu ekiplerin yoğun çabası ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. 3 katlı bir apartmanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir daireyi sararken diğer daireleri ise dumanlar kapladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalanların olduğunu öğrenince harekete geçti.

Bir evin balkonuna itfaiye aracının yangın merdiveni ile giren ekipler, dumandan etkilenen ve yargı baygın halde bulunan anne ve kızı merdivenden indirerek, kurtardı. Yaklaşık yarım saat mahsur kalan anne ve kızına dışarı çıkarıldıktan sonra ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

İsmi öğrenilemeyen anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı öğrenildi.