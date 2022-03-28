Son dakika haber: YANGINDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Antalya'da 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Daireden alev çıktığını görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırkan, polis ekipleri ise önlem aldı. Dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye merdiveniyle binadan indirildikten sonra ambulansta müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 40 dakikada kontrol altına alındı. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)