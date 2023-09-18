Yangında kurtarılan kırmızı orman karıncaları biyolojik mücadelede kullanılıyor

Yangında ormanların biyolojik mücadele ajanları da unutulmadı

BOLU - Bolu- Ankara sınırında çıkan orman yangınında alevler arasında kalan kırmızı orman karıncalarını yangın söndürme ekipleri kurtardı. Kırmızı karıncaların bazı orman zararlılarına karşı biyolojik mücadelede kullanıldığı öğrenildi.

Gerede ilçesi Afşar Yaylası ormanlık alanında, cumartesi günü saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine toplam 14 helikopter, 2 uçak, 45 arazöz, 5 dozer, 2 grayder, kepçe, 12 su ikmal aracı, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde 22 saatin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında kırmızı orman karıncalarının yuvası da alevler arasında kaldı. Karınca yuvası alev alev yandığı esnada, yangın söndürme ekipleri yuvayı fark etti. Alevler içerisinde kalan kırmızı orman karıncaları ekipler tarafından kurtarıldı.

"Orman zararlılarına karşı biyolojik mücadelede kullanılmaktadır"

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde doğal olarak bulunan ve önemli bir predatör olan kırmızı orman karıncası (Formica rufa L.), bazı orman zararlılarına karşı biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. Orman ekosistemindeki etkileşimleri nedeniyle 'ormanın sağlık melekleri' olarak Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından biyolojik mücadele ajanı olarak kullanılmaktadır. Ekolojik dengenin doğal faktörlerinden olan F. rufa grubu karınca populasyonları bazen maalesef çıkan orman yangınlarından olumsuz etkilenmektedir. Zararlı böceklerin istilasına karşı ormanları korumada yararlı olduklarından F. rufa grubu karıncaları her türlü hasardan ve afetten korumak için mücadele edilmektedir" ifadelerine yer verildi.