Yangında kullanılamaz hale gelen 3 bloklu apartman tahliye ediliyor

Alevlerden ağır hasar alan binadaki bilanço göze çarptı

Bina sahibi Mustafa Gürcan:

"Birinin başına bir şey gelse bina kurtulmuş olsa ne faydası olacaktı Allah korumuş"

"Evimin önündeki park halindeki araca atlayarak evden çıktım"

"Su giderleri, su tesisatı, elektrik panoları her taraf patlamış"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde garajda çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen 3 bloklu apartmanda tahliye çalışması devam ederken, bina sahibi o anları anlattı.

Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saat 8 sıralarında, Kumlubel Mahallesi Edipler Sokak'ta bulunan 3 bloklu Özader Apartmanı'nın garaj kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıkmıştı. 24 daireli apartmandaki vatandaşlar büyük panik yaşarken alt kattakiler kendi imkanlarıyla, üst katta yaşayan vatandaşlar ise itfaiye yardımı ile tahliye edilmişti. Akşam saatlerinde meydan gelen yangının bilançosu sabah saatlerinde daha net bir şekilde göze çarptı. Garajda bulunan eşyalar, yalıtım malzemeleri, elektrik ve su tesisatı tamamen kullanılmaz hale geldi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangında dumandan etkilendikleri için tedavi gören vatandaşlar, sabah erken saatlerinde evlerine geldi. Duman ve yoğun ısıdan dolayı kullanılamayacak hale gelen evlerinden önemli eşyalarını yanına bina sakinleri, geçici süreyle konaklayacakları yerlere taşındı. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma devam ederken, bina sahibi Mustafa Gürcan hasmının olmadığını, kasıt olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

"Maddi hasarı tahmin dahi edemiyorum"

Bina sahibi Mustafa Gürcan olay anını anlattı. 1'inci katta ikamet eden ve dumanlardan dolayı camdan park halindeki aracın üzerine atlayarak ailesini evinden tahliye ettiğini belirten Gürcan, "Akşam 8 gibi işten geliyorum, hatta sekize gelmedi. Garaja girmeden direk eve çıktım. Birinci katta oturuyorum zaten seyrediyoruz. Dışarıda sesler olmaya başladı. Bir araba yanıyor veya bir öyle ses duydum. Kapıya sarıldım ve açtım. Kapıdan duman içeri girmeye başladı. Hemen kapıyı kapattım. Camdan evimin önünde park halinde olan araba vardı. Arabanın üzerine atladım sonra çocukları indirdim aşağıya derken. Daha sonra itfaiye falan geldi. Yani birde mülk sahibi olunca sonuçta bir anda panik oluyorsun, yani ne bu ne diye. Buralar su giderleri, su tesisatı, elektrik panoları her taraf patlamış. Masraflar konusunda yani bir şey diyemem yok. Ben şimdi rakamları artık öyle bir rakamlar oluştu ki insan yani tahmin edemiyor, günden güne artıyor. Yani bilmiyorum hiçbir maliyet konusunda bir şey diyemem yani hiçbir fikrim yok. Buna şükür, şimdi Allah korusun biz üst kattayız. Bu Binada 24 daire var, en önemlisi yani bir insanın başına bir şey gelmemiş olması en büyük tesellimiz. Öyle bir şey olmuş olsa bina kurtulmuş olsa ne olacak. Allah korumuş, Allah korudu hepimizi. Yani itfaiye de çabuk geldi, müdahale ettiler hemen" dedi.