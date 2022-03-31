Yangında iş yeri zarar gören esnafa kamu kurumları ve STK'lar destek oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kuaför salonu yanan esnaf, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destekleriyle iş yerini yeniledi.

İlçe merkezinde 11 Mart'ta çıkan yangında iş yeri zarar gören esnafa, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tatvan Belediyesi, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile bazı hayırsever esnaf tarafından destek sağlandı.

Yaklaşık 15 gün süren tadilat çalışması sonrası tekrar hizmet vermeye başlayan iş yerini ziyaret eden Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyar Sağnıç, yangın çıktığı ilk günden bu yana esnafı yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Konuyu ilettikleri Kaymakam Tekin Erdemir ve Belediye Başkanı Emin Geylani ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin gereken desteği sağladığını aktaran Sağnıç, "Destekle esnaf kardeşimiz işyerini yeniledi. Zararın bir kısmı destekle bir kısmı da kendi imkanlarıyla giderildi. Yaklaşık 15 gün süren tadilat sonrası iş yeri tekrar hizmete açıldı. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletirken, destek veren herkese teşekkür ederim."

İş yeri yanan Taner İltaş ise yangının olduğu günden bu güne kadar kendilerini yalnız bırakmayan Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyar Sağnıç'a ve tüm kurumlara teşekkür etti.