İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde düğmeye basıldı
Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

Özel'den çok konuşulacak Akın Gürlek iddiası! O isme dikkat çekti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyoner olma hikayesi

Yangında Hayvanları Telef Olan Besiciye Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında 21 küçükbaş hayvanı telef olan besici Mürsel Aydın'a İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği tarafından yardım yapıldı. Yardımsever üreticilerden toplanan hayvanlar teslim edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yangında 21 küçükbaş hayvanı telef olan besiciye destek verildi.

Büyükmandıra beldesinde yaklaşık bir ay önce Mürsel Aydın'a ait ağılda çıkan yangında 21 küçükbaş hayvan telef olmuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği besiciye destek olmak için çalışma başlattı.

Yardımsever üreticilerden toplanan 21 küçükbaş hayvan İl Tarım ve orman Müdürü Yardımcısı Onur Karadağ ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği başkanı Bülent Oral tarafından besiciye teslim edildi.

Besicisi Aydın, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title