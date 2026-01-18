Haberler

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi

Güncelleme:
Erzurum'da bir mobilyacıda çıkan yangında yaşamını yitiren Serhat Kısa ve Musa Coşgan'ın cenazeleri toprağa verildi. Cenaze törenlerine çok sayıda kişi katıldı.

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında hayatını kaybeden Serhat Kısa ve Musa Coşgan'ın cenazeleri toprağa verildi.

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden Serhat Kısa'nın cenazesi Palandöken ilçesindeki Saime Hatun Camisi'ne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kısa'nın cenazesi, omuzlara alınarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konuldu.

Kısa'nın cenazesi, dualarla Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve yakınları katıldı.

Musa Coşgan için ise Sanayi Siteler Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın kıldırdığı cenaze namazında helallik alınarak, dua edildi.

2 çocuk babası Coşgan'ın cenazesi, dualarla Yeni Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve yakınları katıldı.

Dün saat 12.30'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında, Musa Coşgan ve Serhat Kısa hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamış, dumandan etkilenen ve vücutlarının bazı yerlerinde yanıklar oluşan Enes Utku, Selçuk Yalçın, Muharrem Döner, Salih Palu, Berat Yıldırım ve İbrahim Kutlu ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
