Yangında Hayatını Kaybedenler Anma Etkinliği Düzenlendi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitirenlerin aileleri, düzenledikleri spor etkinliğiyle yakınlarını andı.

Yangında yakınlarını kaybeden aileler tarafından kurulan "Başka Canımız Yok Platformu"nun Kartalkaya'nın eteklerinde yer alan Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlediği etkinliğe katılan aileler ve sporseverler, bisiklet, koşu ve yürüyüş yarışları yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hatıra fotoğrafı çekildi.

Yarışların startını veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, konuşmasında, bu etkinliğin her yıl geleneksel olarak yapılmasını istediklerini söyledi.

Kartalkaya'da meydana gelen yangın olayının intibaının bir nebze değiştirilerek sporun birleştirici gücüyle insanların gönlünde hatıralarla anılmasını istediklerini belirten Güler, sporla yaşatılacak geleneksel organizasyonun, sonraki yıllarda federasyonlarla yapılacak yarışma haline gelmesini amaçladıklarını ifade etti.

Yangında hayatını kaybeden Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, gazetecilere, yangının üzerinden tam 8 ay geçtiğini, anma etkinliği için yeniden Bolu'da bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kotan, "Bugün 21 Eylül, tam 8 ay oldu 78 canımızı kaybedeli. Aileler olarak 'Başka Canımız Yok Platformu' adı altında bir araya geldik. Bu platformun bir de spor, hareket ayağı var. Böyle bir spor etkinliği düzenlendi. Orada kaybettiğimiz canlarımızın pek çoğu sporla çok ilgili insanlardı. Bunları da öğrendik hikayelerini dinledikçe. Onları bu şekilde, doğanın içinde analım istedik." diye konuştu.

Yangında yaşamını yitiren Eren Bağcı'nın babası Eray Bağcı da 300'den fazla kişinin çeşitli doğa ve spor etkinliklerine katılacağını anlatarak, "Bugün çeşitli doğa etkinlikleri olacak. Yürüyüş, koşu, bisiklet. Hareket ederek canlarımızı anacağız, temel amacımız bu. Bu yıl ilki yapılıyor ama bunu geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Katılım da güzel. Umarım ki önümüzdeki yıllarda yine canlarımızı doğayla iç içe, hareket halinde anarız. Lokasyonu bilerek seçtik. Biraz canlarımıza yakın olalım istedik." şeklinde konuştu.

Bağcı, yarın ikinci duruşması yapılacak otel yangını davasına ilişkin, "Savcılık mütalaasını verdi. Hukukçu değilim ama kendi kişisel görüşüm, mütalaada eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce tüm sorumlular hala duruşmada yoklar. Özellikle şirket yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda ve Elif hanımların olası kastla yargılanmalarını bekliyorduk. Onlar bilinçli taksire düştü. Bir ceza azaltımı söz konusu. Onun dışında da mütalaanın eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Bir de bugüne kadar orda hiç görmediğimiz kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerini de bir gün orada göreceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Yangında ölen Doruk, Nehir ve Yılmaz Sarıtaş'ı temsilen etkinliğe katıldıklarını söyleyen Valeria Parygina da "Yakınlarımız o gün vefat etti. Biz de elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Bugün de burada koşuya katılıyoruz. İlk duruşmada da buradaydık, destek verdik, ailemizle olduk. Gözyaşlarımızı paylaştık. Elimizden başka bir şey gelmiyor ki, gelse yapacağız." ifadelerini kullandı.