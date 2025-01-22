Yangında Hayatını Kaybeden Öğrenci Eren Bağcı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında yaşamını yitiren TED Ankara Koleji öğrencisi Eren Bağcı, cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verildi. Törene birçok siyasetçi ve vatandaş katıldı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında yaşamını yitiren TED Ankara Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Eren Bağcı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Eren Bağcı'nın cenazesi Bolu'dan Ankara'ya getirildi. Bağcı için Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Bağcı'nın ailesi ve yakınları, okul arkadaşları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile vatandaşlar katıldı.
Eren Bağcı'nın cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.