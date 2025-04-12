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Yangında Hayatını Kaybeden Minik Kardeşler Toprağa Verildi

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşındaki kardeşler, Zonguldak'ın Akkaya köyünde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazına aile ve birçok vatandaş katıldı. Yangın, ailenin kaldığı prefabrik evde meydana gelmişti.

Yangında ölen minik kardeşler toprağa verildi

ZONGULDAK - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşındaki iki kardeş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde son yolculuklarına uğurlandı.

Çınar Kulan ve Cansu Kulan için Akkaya köyü camisinde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Küçük çocukların cenazeleri, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye vatandaşlaran yanı sıra aile yakınları da katıldı. Baba Serdal Kulan, cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çekti.

Olay

Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir tavuk çiftliğinde çalışan ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında iki küçük kardeş hayatını kaybetmişti.

Yangın sırasında evde bulunan anne Deniz Kulan ise yüzünden yaralanmış, tüm çabalarına rağmen çocuklarını kurtaramamıştı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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