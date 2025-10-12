Yangında Hayatını Kaybeden Merve Kerse, Kuzeni Bekir'in Yanında Defnedildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Kerse'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kuzeni Bekir Çeçen'in (5) yanına defnedildi. Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
KUZENİ BEKİR'İN YANINA DEFNEDİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden kuzeni Merve Kerse'nin (5) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Merve'nin cenazesi, Kızıltepe ilçesine getirilerek gözyaşlarıyla aynı yangında yaşamını yitiren kuzeni Bekir Çeçen'in (5) yanında toprağa verildi.
Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel