Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiye Eri Haydar Öz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiye Eri Haydar Öz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Diyarbakır Ergani'de yangına müdahale ederken kaza geçirerek ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz'ün cenazesi, otopsi sonrası Gülbaran Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazına belediye başkanları ve yakınları katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'da Ergani ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İtfaiye eri Haydar Öz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gülbaran Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Ergani Belediyesi Eş Başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri ve Öz'ün yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Haydar Öz'ün cenazesi toprağa verildi.

Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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