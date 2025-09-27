Yangında Hayatını Kaybeden Babaanne ve Torunu Yan Yana Defnedildi

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden Ümmügülsüm Doğan ile torunu Hamdican Doğan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Babaanne ile torunun cenazeleri, Tarsus'un Böğrüeğri Mahallesi'ne getirildi. Babaanne ile torunu, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.