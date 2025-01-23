Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Yangında 12. kattan atlayan Şevval'in annesi, kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı

Acılı anne kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

Yangında Hayatını Kaybeden Anne ve Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yangında Hayatını Kaybeden Anne ve Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın, Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve kızı, Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın (43) ve 9 yaşındaki kızı Alya Altın'ın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Soma'ya getirildi.

Anne ve kızı için İnönü Mahallesi Tuana Sokak'ta babaevinin önünde helallik alındı. Eski Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Altın da gelini ve torunu için aile yakınlarına dua ettirdi.

Daha sonra öğle vakti Soma Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kübra Tonguç Altın'ın annesi Fatma Tonguç, camide tabutların üzerinde kızı ve torunun fotoğrafını görünce fenalaştı. Sağlık ekipleri, Fatma Tonguç'a müdahale etti, aile yakınları da fotoğrafları kaldırdı. Altın'ın babası Ergün Tonguç da camide taziyeleri kabul etti.

Altın'ın eşi Hilmi Altın ise bir eli eşinin, diğer eli kızının tabutu üzerinde taziyeleri kabul etti, gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da katıldı.

Cami avlusunda yer kalmaması üzerine imamın çağrısıyla cenaze törenine katılanların bazıları caminin içinde namaz kıldı.

Anne ve kızının cenazeleri, kılınan namazların ardından Soma Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kızları kayak sevdiği için gitmişler

İzmir'de yaşayan Altın çiftinin, özel okulda 4. sınıf öğrencisi olan kızları Alya Altın'ın kayak sporunu sevmesi nedeniyle yarıyıl tatilinde Kartalkaya'ya gittikleri, Grand Kartal Otel'e 20 Ocak'ta giriş yaptıkları, odaları 8. katta olan aileden baba Hilmi Altın'ın yangından yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
img

Bir ülkede VAR kalkıyor
img

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
img

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.