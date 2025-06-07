Yangında Hayatını Kaybeden Aile Mezarları Ziyarete Açıldı

Yangında Hayatını Kaybeden Aile Mezarları Ziyarete Açıldı
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Diyarbakır'da çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve üç çocuğunun mezarları, vatandaşlar tarafından duygusal bir şekilde ziyaret ediliyor. Yangın sonrası tutulan dualar ve yaşanan derin üzüntü, mezarlıkta gözler önüne seriliyor.

Yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun mezarı vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve üç çocuğunun Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığındaki mezarları, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde önceki gün 13 katlı bir binada yangın çıkmış, olayda anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu aynı gün Yeniköy Mezarlığında defnedildi. Defnin ardından mezarlık vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Olayın oluşturduğu derin üzüntü, mezar başında gözyaşlarına boğulan ziyaretçilerin dualarına yansıdı. Her yaştan vatandaş, mezar başına gelerek hayatını kaybeden aile fertleri için dua ediyor. Sessizlik içinde yapılan ziyaretlerde, duygu dolu anlar yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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