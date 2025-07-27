Yangında Görev Alırken Kalp Krizi Geçiren İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Yangında Görev Alırken Kalp Krizi Geçiren İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, yangın sırasında mesai arkadaşları tarafından evine bırakılan itfaiye eri Ramazan Şaşkın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Şaşkın'ın cenazesi bugün toprağa verildi.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde dün etkinliği katıldığı bölgede yangın çıkınca ayağı kırık olan itfaiye eri Ramazan Şaşkın (38), mesai arkadaşları tarafından evine bırakılırken, kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk babası Şaşkın bugün toprağa verildi.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için izindeki itfaiye personelleri de göreve çağırıldı. Yangın, yaklaşık 20 gündür ayağındaki kırık nedeniyle istirahat raporlu olan itfaiye eri Ramazan Şaşkın'ın, mesai arkadaşlarıyla birlikte katıldığı etkinlik sırasında çıktı. Yangına müdahale için çağrılan izinli itfaiye erleri görev bölgesine giderken, mesai arkadaşları Ramazan Şaşkın'ı da evine bırakmak istedi. Resmi araca bindiği sırada itfaiye eri Şaşkın birden fenalaştı. Şaşkın mesai arkadaşları tarafından Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Şaşkın, doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti.

İki çocuk babası Şaşkın için Büyükorhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi., Orhan-ı Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından itfaiye eri Ramazan Şaşkın toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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