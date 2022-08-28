YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
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BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.
BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.
Yeşilova'ya bağlı Yarışlı köyünde Turay Bağ'a ait ev öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yakın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel