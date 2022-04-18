Son Dakika | YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Musa Aliş (76), yalnız yaşadığı evinde elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kartepe ilçesi Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Hüner Sokak'ta 2 katlı bir evin 2'nci katında tek başına yaşayan Musa Aliş'in evinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. İçeri giren ekipler, Aliş'in cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edilen Aliş'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Elektrikli battaniyeden kaynaklandığı üzerinde durulan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.