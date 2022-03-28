YANGINDA DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da 3 katlı apartmanın çatı katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evin büyük bölümü yandı. Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2051 sokakta 3 katlı apartmanın çatı katındaki dairede, bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekibi yangını söndürürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangında daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenin bir kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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