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Yangında çöken çatının altından itfaiye çıkardı

Demirören Haber Ajansı - Mesut Madan - Güncel
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Yangında çöken çatının altından itfaiye çıkardı

BURDUR'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında çöken çatının altında itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı bulunup çıkarılan Ömer Aslanlı (58), hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

BURDUR'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında çöken çatının altında itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı bulunup çıkarılan Ömer Aslanlı (58), hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Konak Mahallesi Sebzeci Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, çöken çatı ile dolap arasında sıkışan Ömer Aslanlı'yı buldu. Vücudunda yanıklar oluşan Ömer Aslanlı'yı çıkarıp ambulansa taşındı. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Aslanlı, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.Sokaklardan atık malzeme toplayarak geçimini sağlayan Ömer Aslanlı'nın, ısınmak için yaktığı sobanın bacasından çıkan alevlerin çatıyı tutuşturduğu, evin içindeki atıkların da yangının hızla büyümesine neden olduğu bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Güncel

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