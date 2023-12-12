BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangında 87 yaşındaki Ali Aktepe hayatını kaybetti. Yangın, 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yenişehir Mahallesi, Yaman Ali Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Aktepe'nin cansız bedeni bulundu.

BEYOĞLU'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bina çöktü. Binada soğutma çalışmaları devam ederken 87 yaşındaki Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak üzerinde bulunan saat 18.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevleri fark eden üst katta kalanlar hızla evden çıkarak uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 taraftan su ve köpük sıkarak müdahale etti. İçeride bir kişinin kaldığı iddiası üzerine ekipler çalışmalarına hız verdi. Alevleri söndürmek için yapılan yoğun çalışma sırasında da bina tamamen çöktü. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarına başladı. Soğutma çalışmaları sırasında Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

"KAPIYI KIRDIM AMA İÇERİYE GİREMEDİM"

Yanan binadakileri kurtarmaya çalışan Bülent Durman, 'Biz evde oturuyorduk. Birden duman gelmeye başladı. Bizde bir şey yoktu. Bir de baktım ki dumanlar Ali abinin evinden geliyordu. Ben aldım balyozu. Kapı kırdım ama içeriye giremedim. Alevler yüzüme vurunca müdahale yapamadık. Hemen itfaiye haber verdik. Ali amca bir ihtimal ya içeride ya da dışarıda. İnşallah içeride olmasınö dedi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Aktepe'nin cenazesi yapılacak incelemelerin ardından çıkarılacak.