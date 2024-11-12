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Yangında 5 Çocuk Kaybeden Ailenin Hikayesi

Yangında 5 Çocuk Kaybeden Ailenin Hikayesi
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İzmir'de çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın ailesi, maddi zorluklar ve ihmaller hakkında konuştu. Aile üyeleri yaşanan olayın ardından büyük bir üzüntü içinde.

'İÇİM YANIYOR, ÇOK ÜZGÜNÜM'

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın Aydın'da yaşayan amcası Yılmaz Açar (62), olayı dün akşam öğrendiğini belirtip, sabah geldiğini söyledi. Akcan ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu belirten Açar, "Hem devlet hem de biz yardım ediyorduk. Elimizden geleni yapardık. Aydın'da yaşadığım için ara ara gelip, çocuklara bakarak bir ihtiyaçları varsa destek oluyorduk. En son 2 ay önce geldim. Babaları da 1,5 senedir açık cezaevinde. O da izinli olduğu zaman gelip, çocuklarını görüyormuş. Kardeşim Melisa'ya iki çocuğu yanına almayı, diğer çocukları da yurda vermeyi teklif etti. Ama bu teklifi kabul etmedi. Ayrıca sosyal hizmetler de bu çocukları almak istedi ancak yine vermediler. Yaşanan bu olayda anne ve babanın ihmali var. İçim yanıyor, çok üzgünüm" dedi.

'ARADA SIRADA YARDIM ETMEK İÇİN YİYECEK-İÇECEK GETİRİYORDUM'

Melisa Akcan'ın babaannesi Ayşe Açar (78) da "Çocuklara çok üzülüyorum, akşam duyduk. Oğlum söyleyince sabah kalktım, Aydın'dan buraya geldim. Daha önce hiç burada kalmadım. Arada sırada yardım etmek için yiyecek-içecek getiriyordum. Akşam gözümü yummadım. Ölecek gibi oldum" diye konuştu.

ANNE, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan 5 çocuğunu birden kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Melisa Akcan'ın taburcu olduktan sonra ifade için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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