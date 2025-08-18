Yangında 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan 13 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, biri bebek 3 kişinin yaşamını yitirdiği 26 katlı binadaki yangına ilişkin 13 şüpheli hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, 12 Temmuz'da Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede bulunan 26 katlı binada çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve birden fazla kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Binanın şaft boşluğundan geçen elektrik iletim hattının metal gövdesinin 10. kat seviyesinde deformasyona uğradığı kaydedilen iddianamede, yangının bu bölümdeki aşırı ısınma ve gevşek bağlantı gibi sebeplerle iletim hattındaki "şase patlaması" sonucu başladığı ifade edildi.

Elektrik iletim hattının yakınından geçen kablo izolelerinin de tutuşup yanmaya başladığı, ortaya çıkan elektrik tellerinin birbirine temasıyla "şase yaparak" koptuğu anlatılan iddianamede, kıvılcım ve alevlerin şaft boşluğundaki yanmaya müsait malzemelere ve şaft boşluklarının ahşap kapılarına sirayet ederek genişlediği tespitine yer verildi.

Yangında binanın güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya'nın 5. kat seviyesinde duran acil durum asansörünün kabininde vefat ettiği, bebek Aras Şahin ve Hüsniye Çelik Şahin'in de binadan çıkmaya çalışırken 22. katta hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, ölüm sebeplerinin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu kaydedildi.

15'er yıla kadar hapis cezası talebi

Yapı ruhsatının alındığı tarihten bugüne geçen sürede yapı kullanım izin belgesinin (iskan-oturma ruhsatı) bulunmadığına ve bu nedenle soruşturmaya konu ihmallerin ve kusurların belirlendiği binanın halen inşaat niteliğinde olduğuna işaret edilen iddianamede, yapı ruhsatındaki müteahhit yüklenici firmaların sorumluluk ve yükümlülüklerinin bulunduğu ve "asli kusurlu" oldukları öne sürüldü.

İddianamede, yangının çıkışı ve sonrasındaki ihmallere ilişkin şu tespitlere yer verildi:

"Binanın yapımında tespit edilen ve yangının çıkmasına neden olacak yapı eksikliklerinin sorumlusu olarak belirtilen yüklenici müteahhit firmanın inşaat ruhsatı alındığı tarihten bugüne kadar şirket sahibi, müdür ve temsile ilzam yetkili şahıslardan şüpheli Nesibe Sevgi T, Fatma Bilgenur G, Mustafa Y. ile şirketin sahibi Kadir D. isimli şüphelilerin bilirkişi heyetince asli kusurlu olduğu belirlenmiştir.

Binanın yapımında tespit edilen ve yangının çıkmasına neden olacak yapı eksikliklerin sorumlusu olduğu değerlendirilen yüklenici müteahhit firma yönetim kurulu başkanı ve münferiden temsile ilzam yetkili şahıslardan Esra Y, Muhammed Hüseyin Y. ile yönetim kurulu başkanı ve münferiden temsile ilzam yetkilisi olan Bedri Y. ile bilirkişi heyetince 2020'de iptal edilen lisansını belediyeye, müteahhit firmaya ve diğer ilgili kuruluşlara bildirmeyen ve denetim görevini yapmayan yapı denetim şirketinin sahibi Yavuz Selim K'nin asli kusurlu oldukları tespit edilmiştir."

İddianamede inşaatın şantiye şefi İbrahim K'nin Makine Mühendisleri Ankara Şubesi tarafından kırmızı etiket verilmesine rağmen asansörlerin çalıştırılmasına müsaade etmesi ve yangın hollerinin şaft boşluklarının boş bulundurulması gerekirken üzerine düşen sorumlulukları yapmadığından "tali kusurlu" olduğunun belirlendiği kaydedilerek, "Şüpheliler, neticeyi öngörmelerine rağmen dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmek suretiyle bilinçli taksirle kusurlu olarak taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu işlemişlerdir." tespitinde bulunuldu.

İddianamede, yangının çıkmasına yol açacak yapı eksikliklerinin sorumlusu olduğu belirtilen yüklenici firmanın müteahhidi, asansör bakım firmasının sahibi, site yöneticisi ve yapı denetim şirketi firmasının sahibinin de bulunduğu 13 şüphelinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.