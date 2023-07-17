- Yangında 26 saat geride kaldı, ekiplerin mücadelesi devam ediyor

Mahalle halkı: "Çok üzgünüz, depremden sonra bu bizler için ikinci felaket oldu"

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınında 26 saat geride kalırken, evleri içerisine alan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Belen'de dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangınında 26 saat geride kaldı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangına; 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz, 7 iş makinesi ve 320 personel ile müdahale ediyor. Karadan ve havadan müdahaleye rağmen alevler henüz kontrol altına alınamadı. Güzelyayla Mahallesi, Soğukoluk mevkiinde de yangın evlere ulaşmış durumda. Mahalle halkı, evlerinin yanışını tedirginlik içerisinde takip ediyor.

Mahallede yaşayan Seyyare Mursaloğlu, yaşanan yangının depremden sonra ikinci bir felaket olduğunu dile getirerek, "Dün 13.30'ta başladı yangın. Devletimiz her türlü önlemi aldı fakat çok büyük bir yangın. Bir yeri söndürüyorlar, başka bir yerde başlıyor. Çok üzgünüz, depremden sonra bu bizler için ikinci felaket oldu. Çok üzücü bir durum, burası ormanlık alan yayla, hemen hemen hepsi yandı. Akrabalarımızın evleri yandı, her türlü önlem alınıyor. Bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok zor" dedi.

Mahallede fırıncılık yapan Murat Ceylan, rüzgarın şiddetli olduğunu ve havanın kuru olduğuna dikkat çekerek, "Yangın, dün öğleden sonra başladı. Aşağıdan başladı, çok büyük söndürülemiyor. Devletin bütün imkanları burada ama söndürülemiyor. Rüzgar da şiddetli, hava da çok kuru. Söndürülen yer tekrar yanıyor. Evler zarar gördü, arabalar yandı ve insanlar kaçtı gitti" şeklinde konuştu.