Yangına Sebep Olan Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde ormana sıçrayan yangına sebep olan M.E. isimli şüpheli, ateşi çöpleri temizlemek amacıyla yakmış. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Alevlere müdahale devam ediyor.

YANGINA SEBEP OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI; ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi, sanayi bölgesinde saat 19.00 sıralarında çıkıp ormana sıçrayan yangına sebep olan M.E. isimli şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edildi. Şüphelinin çöpleri temizlemek amacıyla ateşi yaktığı belirtildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ekiplerin alevlere müdahalesi karadan devam ediyor.

Dinçer Can SONER/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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