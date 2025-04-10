Yangına Müdahale Eden İtfaiyeci, Patlama Sonucu Çöken Veranda Altında Kaldı

- Yangına müdahale eden itfaiyeci patlamayla çöken verandanın altında kaldı

ILLİNOİS - ABD'de bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiyeci, patlamayla birlikte çöken verandanın altında kaldı. Hafif yaralanan itfaiyeci polis tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Illinois eyaletindeki bir evde yangın çıktı. Bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiyecilerden birinin verandada olduğu sırada patlama meydana geldi. Patlamada verandanın çökmesi sonucu itfaiyeci enkaz altında kaldı. İtfaiyecinin yardımına polisler ve yoldan geçen bir kişi koştu. Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, verandanın kaldırıldığı ve itfaiyecinin yaralı olarak kurtarıldığı görüldü.