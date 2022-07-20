YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ARACI YANDI ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mera yangınına müdahale eden itfaiye aracı alev aldı. ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mera yangınına müdahale eden itfaiye aracı alev aldı. Olay, öğleden sonra ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Cuma Kalesi mahallesinde meydana geldi. Mahallenin mera alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada, rüzgarın etkisi ile alevler itfaiye aracına sıçradı. İtfaiye aracı üzerinde yangını söndürmeye çalışan 40 yaşındaki itfaiye eri Cuma Sarıkaya araçtan düşerek yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla itfaiye aracından düşen itfaiye eri Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, Yaralı itfaiye eri acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Yanan itfaiye aracı çekiciyle kaldırılırken, jandarma ekipleri mera yangınıyla ilgili inceleme başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler

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