İstanbul'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı virajı alamayarak devrildi. Araçta bulunan 2 itfaiye personeli arkalarından gelen diğer meslektaşları ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yaralı itfaiye personelleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 itfaiye personeli yaralandı

İSTANBUL - İstanbul'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı virajı alamayarak devrildi. Araçta bulunan 2 itfaiye personeli arkalarından gelen diğer meslektaşları ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yaralı itfaiye personelleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Esenler ilçesi Mahmutbey Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Büyükçekmece'de çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan Sultangazi Grup Amirliği'ne bağlı 34 VZ 2946 plakalı itfaiye aracı viraja geldiği esnada dönemeyerek devrildi. Devrilen itfaiye aracında bulunan 2 personel yaralandı. Yaralı personellere hemen arkalarında seyir halinde olan diğer meslektaşları ve vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan itfaiye personelleri daha sonrasında ambulans ile civar hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Mahmutbey Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

"Durumları çok ağır değildi, ben çok üzüldüm"

Abdullah Özcan, "Ben seyir halinde giderken bir an itfaiye aracının devrildiğini görünce yardıma koştum. ilk müdahaleyi yaptım ve ambulansa kadar taşıdım. Ben gerçekten çok üzüldüm başka bir araca çarpmadı viraja hızlı girince devrildi. 2 kişi yaralandı durumları çok ağır değildi iyilerdi. Sedyeyle ambulansa taşıdık." Şeklinde konuştu.