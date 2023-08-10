Çağlayan'da molozların bulunduğu boş bir arazide çıkan yangında bir kişi taş atarken, diğer bir kişi ise rüzgarla mücadele etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangına bir garip müdahale kamerada: Biri taş attı, diğeri rüzgarla savaştı

Çağlayan'da molozların bulunduğu boş bir arazide yangın çıktı

İSTANBUL - Çağlayan'da molozların bulunduğu boş bir arazide yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği arazide bir kişi yangına taşla müdahale ederken, biri de çatıdan yangın tüpüyle müdahale etmek isterken rüzgarın azizliğine uğradı. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde molozların ve birçok eski eşyanın bulunduğu bir arazide yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştıkları esnada bir kişi diğerinin "taş at" uyarısını dikkate alarak alevlere taş atmaya başladı.

Biri alevlere taş attı, diğeri rüzgarla savaştı

Bunu gören bir diğeri de taş atarken, bir başka vatandaş ise çatıdan yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yan binanın çatısından yangın tüpüyle müdahale etmek isteyen bir vatandaş ise adeta rüzgarla savaştı. Rüzgarın etkisiyle müdahalesinde başarısız olan vatandaş bir süre sonra bulunduğu yerden inmek zorunda kaldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Öte yandan bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar ekiplerle birlikte yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaralı ve can kaybı olmadı. O anlar vatandaşların kamerası tarafından kaydedildi.