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Yangın Zararını Giderme Çalışmaları: 1 Milyon Fidan Dikilecek

Yangın Zararını Giderme Çalışmaları: 1 Milyon Fidan Dikilecek
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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanda 1 milyon 100 bin fidan dikilecek ve 8 ton ağaç tohumu ekilecek. Bölgenin ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alana 1 milyon 100 bin fidan dikilecek, 8 ton ağaç tohumu ekilecek.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Yamanlar bölgesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor.

Bölgeyi ziyaret eden İzmir Valisi Süleyman Elban, çalışmalara ilişkin Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir ve İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Elban, bölgede çıkan yangında 1586 hektarı ormanlık, 1314 hektarı orman dışı alan olmak üzere toplam 2 bin 900 hektar alanın etkilendiğini söyledi.

Yangın söndürüldükten kısa bir süre sonra alanda çalışmaların başladığını anlatan Elban, alanın tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili yoğun bir faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Elban ağaçlandırmaya yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hem de arazide ve dere yataklarında erozyon ve taşkınlarla ilgili daha dirençli bir orman yapısı oluşturmayla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Dikilecek ağaçlarla ilgili yangınlara daha dirençli olsun diye de tür seçimleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Kendi doğal ağaç yapısı dışında serviler, üç çeşit meşe ağacı ve diğer bir kısım yapraklı ağaçlarla da bu orman yapısı desteklenip yangınlara karşı daha dirençli hale getirmeyle ilgili bir çalışma yürütülüyor."

Bölgede ağaçlandırmaya yönelik altyapı çalışmalarını 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tamamlamayı düşündüklerini ifade eden Elban, "Bu sahada 2024 sonuna kadar 500 bin, 2025 yılı mart ayına kadar ise 600 bin olmak üzere 1 milyon 100 bin fidan dikerek ve 8 ton tohum atarak ağaçlandırma çalışmalarını tamamlamayı düşünüyoruz. İnşallah birkaç sene içinde burasının tekrar yemyeşil bir doğaya dönüştüğünü, doğal hayatın yeniden gelmeye başladığını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Elban, bölgenin orman amacı dışında başka bir amaçla kullanılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Yamanlar bölgesindeki yangın 3 ilçe sınırlarına yayılmış, yangında çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüş, yangın 18 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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