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Yangın vatandaşların çaresiz bakışları içerisinde devam ediyor

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Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangınını bölge halkı çaresizlik içerisinde izliyor. Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölge halkı da ekiplerin amansız mücadelesini yüksek noktadan takip ediyorlar.

- Yangın vatandaşların çaresiz bakışları içerisinde devam ediyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangınını bölge halkı çaresizlik içerisinde izliyor.

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölge halkıda ekiplerin amansız mücadelsini yüksek noktadan takip ediyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Güncel

Hatay Belen Güncel Haberler

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