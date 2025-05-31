Yangın Tespit Köpeği Bronz, Kundaklama Şüphesinde Görev Başında

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli yangın tespit köpeği Bronz, ev, iş yeri ve orman yangınlarında kundaklama şüphesinin aydınlatılmasında aktif rol üstleniyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığındaki eğitimlerin ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kayıp, mayın ve bomba arama, asayiş, iz takip, yangın, uyuşturucu ve kadavra gibi 8 farklı branşta eğitim verilen 15 köpek, kolluk güçlerine önemli destek sağlıyor.

Jandarmanın kent genelinde yürüttüğü çalışmalarda gerekli görüldüğünde kullanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleriyle huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev yapıyor.

Kondisyon parkuru ve diğer alanlarda itaat ile arama eğitimlerinden geçirilen köpeklere çeşitli ödül oyunları da oynatılıyor.

Yangında suç ve suçluların tespitine olanak sağlıyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan 4 yaşındaki Bronz adlı yangın tespit köpeği de şüpheli olduğu düşünülen yangınların çıkış sebebinin belirlenmesinde personele destek oluyor. Alman çoban köpeği Bronz, yaklaşık 2,5 yıldır şüpheli yangınların aydınlatılmasında önemli rol üstleniyor.

Verilen eğitim sayesinde yangın bölgesindeki yanıcı ve parlayıcı maddelerin kokusunu hızla tespit eden Bronz, soğutma ve söndürme çalışmalarının ardından yangının meydana geldiği yerde keşifte bulunuyor.

Bronz, yangın bölgesinde yanıcı veya parlayıcı maddenin döküldüğü alanın üzerine yatarak eğiticisine tepki veriyor, yangında kundaklama ve benzeri ibare tespit etmesi halinde olay yeri inceleme ekiplerince bölgede daha detaylı çalışma yapılmasına, suç ve suçluların tespit edilmesine olanak sağlıyor.

"14 hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayıp göreve başladı"

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Uğur, AA muhabirine, Türkiye genelinde 4 yangın tespit köpeğinin bulunduğunu söyledi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan Bronz'un İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirildiğini belirten Uğur, şöyle konuştu:

"Yangın tespit köpeği Bronz, yangının çıkış noktasını tespit amacıyla kullanılmakta olup suç ve suçluların bulunmasında aktif rol oynamaktadır. Bronz, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığında tutuşturucu maddeler üzerine 14 hafta süren eğitimi başarıyla tamamlayarak Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başladı. Orman yangınları, iş yeri, fabrika, ev eklentileri ve benzeri olmak üzere tüm yangın olaylarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bronz, koku yoğunluğuna göre kundaklama şüphesi bulunan tüm yangınların çıkış noktasını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır."