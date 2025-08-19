Yangın Sonrası Mersin'de Konteyner Evler Kuruluyor

Yangın Sonrası Mersin'de Konteyner Evler Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar için konteyner evler kuruluyor. AFAD tarafından tespit edilen dört mahallede toplam 23 konteyner ev, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla vatandaşların kullanımına sunuluyor.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar için konteyner evler kuruluyor.

Mersin'de 13 Ağustos'ta çıkan ve 3'üncü gününde kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle Balandız, Çadırlı, Kırtıl ve İmamuşağı mahallelerinde evleri tahrip olan vatandaşların barınmaları için konteyner evler hazırlanıyor. Mersin Valiliği'nin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen konteyner evler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün tespitleri doğrultusunda Kırtıl, Balandız (Gümüşlü), Çadırlı ve İmamuşağı mahallelerinde vatandaşların kullanımına sunuluyor. Kırtıl Mahallesi'ne 9, İmamuşağı Mahallesi'ne 8, Çadırlı Mahallesi'ne 4 ve Balandız Mahallesi'ne 2 olmak üzere toplamda 23 konteyner ev kurulum çalışmaları sürüyor.

Konteynerlerde klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, mutfak seti, ikili ranza, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur

"Zam pazarlığında rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.