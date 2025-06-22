Yangın Sonrası Baygın Bulunan Kedi Kurtarıldı

Kastamonu'da bir iş yerinde çıkan yangından itfaiye ekiplerince baygın halde kurtarılan Kedi, ekiplerin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Nasrullah Meydanı'na yakın bir iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

"Duman" adlı kedinin de yangın sırasında içeride olduğu bilgisinin ekiplere iletilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, iş yerinin üst katında baygın halde bulduğu kediyi dışarıya çıkararak ilk müdahalesini yaptı.

Ekipler kediye, kendi kullandıkları temiz hava solunum cihazından oksijen desteği sağladı. Kedi ekiplerin müdahalesinin ardından veterinere götürüldü.