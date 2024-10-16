Yangın Sonrası Antik Kentteki Ağaçlar Devrildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2021'deki 'büyük Manavgat yangınının etkilediği Seleukeia (Lyrbe) Antik Kenti'nin çevresinde bulunan ağaçlar zamanla kuruyup, antik yapıların üzerine devrildi. Ağaçlardan bazıları Helenistik çağdan kalma yapılara zarar verdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat'taki yangın, 28 Temmuz 2021'de başladı ve çeşitli illerden gelen destek ekiplerinin de müdahalesiyle 10'uncu gününde söndürüldü. Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlara da sıçrayan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektar orman yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü. Yangın sonrasında yanan alanlara Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yeşillendirme çalışmaları kapsamında 5 milyon 170 bin fidan dikildi. 153 bin ton tohum toprakla buluştu. 30 bin hektarda tabii, 14 bin hektarda suni gençleştirme uygulandı. 467 hektar alanda ise endüstriyel plantasyon ile ağaçlandırma yapıldı.Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Seleukeia Antik Kenti de yangından kısmen etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin girişindeki ve çevresindeki bütün ağaçlar yangında kül olurken, antik kentin dış kısmındaki duvarlarda is oluştu. O dönem Side Müzesi Müdürlüğü nezaretinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, antik kentte temizlik çalışması yaptı. Bu çalışmalarla kozalaklar ve küller temizlendi, yanan ağaçlar yerine yeni fidanlar çıktı.Yangından etkilendiği belirlenen ağaçların bazılarının kesimi için o dönemde yeşil oldukları gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınamadı. Bu nedenle antik kentin çevresindeki bu ağaçlarla ilgili temizlik çalışması yapılamadı. Yangının etkisiyle zamanla kuruyan ağaçlar yağmur ve fırtına gibi doğa olayları nedeniyle yıkılmaya başladı. Tamamı 1'inci derecede arkeolojik sit alan olan Seleukeia Antik Kenti'nde Helenistik çağdan bu yana ayakta duran yapıların üzerine devrilen ağaçlar, tapınak, mezarlık kilisesi ve agora binası gibi yapılara zarar verdi. Ağaçların devrilmesiyle birlikte yapılardaki taşların da düştüğü görüldü.

'O BÖLGEYE İZİN OLMADAN MÜDAHALE EDİLEMEDİ'

Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı2021 yılında 60 bin hektarlık alanda zarar gören tüm ağaçlar kaldırılmıştı. O dönem antik kent koruma altında ve sit alanı olduğu için o bölgeye izin olmadan müdahale edilemedi. Antik kentteki bazı ağaçların yeşil olması, yaşamına devam edebilir düşüncesiyle kesimine izin verilmedi. 2023 yılına kadar antik kentteki ağaçların kesimi için izin süreci sürdü. Bu sırada da ağaçların sürekli kontrolleri yapıldı. Ancak bu üzücü olay ne yazık ki meydana geldi. Şimdi ağaçların kesimiyle ilgili ihale süreci başladı. Ancak alan hassas bölge olduğu için ve tonajlı araçlar bölgeye giremediği için ihale süreci de biraz yavaş ilerliyor. İhaleye girecek firmalar, tonajlı araçlar olmadan ağaçların kesimi ve nakliyesini nasıl yapacağını tespit etmeye çalışıyor.

HABER- KAMERA Mithat ABAKAN- Mehmet ÇELİKTENMANAVGAT (Antalya),