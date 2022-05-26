Yangın sonrası ağaçlandırılan ormanlık alan gelinciklerle kırmızıya büründü - Haberler

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda, geçen yıl meydana gelen yangında zarar gören 904 hektar alan, yürütülen çalışmalarla yeniden yeşilin tonlarına kavuştu.

İlkbaharda ağaçlandırma sahasının yamaçlarında açan gelincikler ise bölgeyi kırmızıya bürüdü.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 31 Temmuz 2020'de başladıktan sonra Turgutlu'nun Baktırlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, 3 gün süren çalışmalarla söndürüldü.

Yangın sonrasında küle dönen alanlarda Orman Genel Müdürlüğü tarafından rehabilitasyon çalışması yapıldı. Yanan ağaçların temizlenmesinin ardından dozerlerle sürülen alanda, kızılçam, servi, zakkum ve ceviz gibi türlerin fidanları ile bin 200 kilogram kızılçam tohumu toprakla buluştu.

Baharın gelmesiyle ormanlık alanlarda dikilen ağaçların yeşermesinin yanı sıra kır çiçekleri açtı. Bazı bölgelerde geniş alanlarda açan gelincikler, yamaçları kırmızı renge dönüştürdü.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, yanan alanda gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra aynı yılın sonbaharında ilk fidanları toprakla buluşturduklarını, 2021'in ilkbaharında da ağaçlandırma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Yanan alanı bölgenin doğal türleriyle ağaçlandırdıklarını dile getiren Derince, "İlerde olabilecek yangınlara karşı yol kenarlarında ve yangın şeritlerinde farklı türler diktik. Manisa'da yangında zarar gören 904 hektar alana 918 bin fidan diktik. Ayrıca 1200 kilogram da kızılçam tohum takviyesinde bulunduk." dedi.

Derince, ağaçlandırdıkları bölgeleri sıkı takip ettiklerine dikkati çekti.

Ağaçlandırılan sahaları kendi kaderine terk etmediklerini vurgulayan Derince, "Adeta bir çocuk büyütme hassasiyetiyle 5 yıl boyunca takibimizde oluyor. Kuruyanların yerine yenilerini dikiyoruz. 5 yıl boyunca çapalayıp, ot alımlarını yapıyoruz. Böylece oradaki ağaçlandırmanın dört dörtlük olmasını sağlıyoruz. Burada çok başarılı bir çalışma oldu." diye konuştu.