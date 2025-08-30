Yangın Söndürme Uçağı Yatağan'a Zorunlu İniş Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yangın söndürme uçağı zorunlu iniş yaptı, enkaza müdahale için kaza kırım ekibi gönderildi. Uçaktaki pilotun sağlık durumu iyi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yapan yangın söndürme uçağının kaldırılması için çalışma yapılıyor.

Aydın'daki orman yangınına müdahale için kalkan ve dün Yatağan ilçesindeki Hacıbayramlar Mahallesi'ne zorunlu iniş yapan uçağın enkazının kaldırılması için Ankara'dan kaza kırım ekibi geldi.

Ekip uçak üzerinde inceleme yaparken, ters dönen uçak, vinç yardımıyla düzeltildi. Kaza nedeniyle uçaktan ayrılan su tankları ve bazı parçaları, vinç yardımıyla kamyona yüklendi.

Uçağın, helikopterle bölgeden alınması bekleniyor.

Aydın'daki orman yangınına müdahale için kalkan yangın söndürme uçağı, dün, Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yapmıştı. Uçakta bulunan 1 kişi, sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Ali Koç ile Mourinho arasındaki son konuşma ortaya çıktı

Ali Koç ile Mourinho arasındaki son konuşma ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

19 yaşındaki Defne'nin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.