YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMA

SİİRT'te durdurulan bir TIR'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada; yangın söndürme tüpleri içerisinde ele geçirilen 8 kilo 242 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınan sürücü ve 3 şüpheli tutuklandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmada, Veysel Karani uygulama noktasında F.Ö.?nün kullandığı TIR durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada yangın söndürme tüpleri içerisine zulalanmış 8 kilogram 242 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü F.Ö. gözaltına alındı.

Uyuşturucu organizasyonunun tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak 2 operasyon düzenlendi. İlk operasyonda yakalanan uyuşturucuyu Diyarbakır'da teslim almaya gelen B.B. ve S.B. üzerlerinde 10 bin 185 TL ile yakalandı. İkinci operasyonda da İran ve Diyarbakır sorumlusu olan S.N. yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel