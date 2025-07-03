Yangın Nedeniyle Bir Mahalle Daha Tahliye Ediliyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılım gösteren alevler, daha önce tahliye edilen 3 mahalleye ek olarak bu mahallede de ikamet edenlerin güvenliği için tedbir alındı.
1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLİYOR
İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıkan yangında 2'nci güne gelinirken, alevlerin tehdit ettiği Yeniköy Mahallesinde oturanların tahliyesine karar verildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılımını sürdüren yangınla ilgili daha önce de Demirciyanığı mevkisi, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tahliye edilmişti. Böylece bölgede tedbir amacıyla boşaltılan mahalle sayısı 4'e ulaştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden yangına müdahale sürüyor.
Haber-Kamera: Buse BAĞCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel