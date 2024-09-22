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Yangın Mahsur Kalan Kadın Jandarma Askerleri Tarafından Kurtarıldı

Yangın Mahsur Kalan Kadın Jandarma Askerleri Tarafından Kurtarıldı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde bir üç katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 72 yaşındaki Gülsüm Oktar, jandarma askerleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ancak büyük maddi hasar meydana geldi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan Gülsüm Oktar'ı (72) evin karşısında bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saat 18.00 sıralarında ilçedeki Mezgeller Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Can'a ait 3 katlı binanın çatı katında dumanlar yükselmeye başladı. Evin son katında kiracı olarak oturan Gülsüm Oktar alevlerin çatıyı sarması üzerine balkona çıkarak yardım istedi. Yaşlı kadının yardım istediği üzerine çatısı yanan evin karşısında bulunan Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler binaya girerek, Gülsüm Oktar'ı alevlerin arasından çıkarıp güvenli bölgeye taşıdı. Haber verilmesi üzerine İtfaiye ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler yangına müdahale etti. 1 saatte kontrol altına alınan yangında evin 3 katı binada büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından kurtarılan Gülsüm Oktar, kendisini kurtaran askerlere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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