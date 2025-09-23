Haberler

Yangın Kurbanlarının Cenazesi Yapıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi Uluabat Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yangında yaralanan anneanne Kifayet Acaroğlu, 2 yaşındaki torunu Emir Efe Çorapçı'nın tabutu başında gözyaşı döktü.

YARALI ANNEANNE TORUNUNUN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki yangında hayatını kaybeden Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar, otopsi işlemlerinin ardından Uluabat Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Yangında yaralanan anneanne Kifayet Acaroğlu, 2 yaşındaki torunu Emir Efe Çorapçı'nın tabutu başındaki gözyaşı döktü. Cenazeler, kılınan namazın ardından 2 No'lu Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
