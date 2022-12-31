YANGIN HORTUMU BAŞLIĞI HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI
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AKSARAY'da bir binanın yangın hortumu başlıklarını çalan Abdul Samet Uz (25) polis tarafından yakalandı.
AKSARAY'da bir binanın yangın hortumu başlıklarını çalan Abdul Samet Uz (25) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, Uz ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, Taşpazar Mahallesi'nde bir binada meydana geldi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın yangın hortumları başlıklarının çalınmasının ardından çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, hortum başlıkları çalışan kişinin olduğunu Abdul Samet Uz belirledi. Uz, Minarecik Mahallesi'nde saklandığı evinde yakalandı. Gözaltına alınan Uz'un 6 farkı mahallede 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve girdiği binalardan elektrikli bisiklet, bisiklet yangın hortumu başlıkları çaldığı tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)