GAZİANTEP - Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor - Haberler

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GAZİANTEP - Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, beş ilin kesişme noktasında yer alan 1150 rakımlı yangın gözetleme kulesinde görev yapan personel, gözünü ormanlardan ayırmıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, beş ilin kesişme noktasında yer alan 1150 rakımlı yangın gözetleme kulesinde görev yapan personel, gözünü ormanlardan ayırmıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nurdağı İşletme Şefliği Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi görevlileri, ellerindeki dürbünle ormanlık alanda gördükleri en küçük dumanı merkeze bildiriyor.

Yaklaşık 11 yıldır görevi sürdüren Kenan Bakır, gazetecilere, kulede Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Hatay ve Kilis'in görüş mesafesine giren bölümlerindeki 32 bin hektarlık ormanlık alanı gözetlediklerini söyledi.

Görev yoğunluğu nedeniyle çocuklarının bazen kendilerini kuleye ziyarete gelmeleriyle vakit geçirerek hasret giderdiklerini belirten Bakır, "Buradaki vazifemiz, olası çıkabilecek yangınlara en etkin müdahaleyi sağlamak. Burada arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak 7/24 kesintisiz gözetleme yaparak ormanlarımızı en iyi şekilde korumayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillere yeşil vatan bırakmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla görevimizi yerine getirmekteyiz." dedi.

Bakır, Türkiye'nin orman yangınlarına en kısa sürede, en etkin şekilde müdahale eden ülke konumunda bulunduğunu aktararak, bu konumu korumak ve daha da geliştirmek için hassas olduklarını ifade etti.

Kule görevlisi Kerim Bakır da ormanları korumaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşlardan piknik alanlarında duyarlı olmalarını ve her yerde ateş yakmamalarını, sigara izmaritlerini söndürmeden yola atmamalarını ve orman yangını gördüklerinde ihbarda bulunmalarını istedi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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